Il post partita di Pianese-Sambenedettese, Rognini: “Bravi noi a riequilibrare la sfida”

Ha trovato il suo primo punto anche al Comunale di Piancastagnaio la Pianese che, alla quarta giornata, recupera lo svantaggio e grazie al super gol di Luca Fabrizi chiude sull’1-1 con la Sambenedettese. Nel dopo gara è intervenuto in sala stampa per primo Diego Rognini, viceallenatore dello squalificato Birindelli, che ha raccontato così la partita: “Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta di categoria, e così è stato. Abbiamo affrontato una squadra ben allenata, forte e con buoni giocatori. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più, che ci ha portato a subire il gol. La reazione, però, è stata importante: rispetto alla gara con il Carpi, stavolta siamo riusciti a rimetterla in equilibrio”.

“Tra la chiamata all’FVS, che è andata a buon fine, e il gol del pareggio, la partita si è girata. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ la velocità dei loro attaccanti e abbiamo dovuto correre molto all’indietro. Siamo arrivati un po’ corti, ma i ragazzi hanno combattuto, sono rimasti sul pezzo e hanno fatto una prestazione da squadra di categoria – ha aggiunto Rognini –. Se fosse stato un match di boxe, forse avrebbero fatto qualcosa in più loro, ma non ci sarebbe stato un grande scarto. È stata una partita equilibrata”. Sul ruolo dell’FVS: “Incide a livello emotivo, perché il calcio è un gioco di relazioni. Un episodio cambia tanto, lo abbiamo visto nelle prime giornate: un rigore dato o non dato può ribaltare i risultati. È uno strumento utile, dobbiamo abituarci a gestirlo”.

Nel post partita è intervenuto anche l’autore del gol, Luca Fabrizi, che proprio dalla sua prima rete in maglia Pianese ha iniziato la sua analisi: “È stata una bella emozione, l’ho cercata e voluta tanto. I compagni e lo staff mi hanno accolto benissimo. Era una partita complicata, dove i piccoli episodi hanno fatto la differenza, ma portiamo a casa un buon punto e ora pensiamo alla trasferta di Pesaro. È stata un’azione veloce, tutta d’istinto: la palla si è alzata e l’ho toccata con la punta per anticipare il portiere. Ma è stato un lavoro di squadra: il gol premia chi segna, ma dietro c’è sempre l’impegno di tutti”: “Il bilancio delle mie prime settimane è assolutamente positivo – ha concluso Fabrizi –. Con il Carpi non è stata una buona partita, abbiamo sofferto, ma c’è stata una grande reazione con la Torres e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta e difficile da affrontare. Dobbiamo continuare su questa strada, seguendo le direttive del mister, e potremo toglierci grandi soddisfazioni, sempre mantenendo l’equilibrio”.

