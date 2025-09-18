Pianese, Wisdom Amey convocato in nazionale Under 20: “Vestire azzurro è sempre un onore”

Il difensore classe 2005 ha parlato della sua convocazione al mondiale Under 20

“Sono contentissimo della chiamata del commissario tecnico. Io mi sento benissimo: come ho detto ad amici e compagni, essere chiamato dalla nazionale è sempre un onore e un piacere. Adesso voglio giocare questo mondiale nel migliore dei modi”. Così Wisdom Amey, fresco della convocazione al mondiale Under 20, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per il suo stato di forma.

Il difensore, infatti, ha ricevuto questa mattina la notizia della convocazione dalla Nazionale italiana Under 20. Il Ct Carmine Nunziata lo ha selezionato per il mondiale di categoria che si disputerà dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba. Tornando poi a parlare della recente spedizione che lo ha visto indossare la casacca azzurra contro Inghilterra e Germania, ha detto: “È stata un’esperienza incredibile. Una partita, quella con l’Inghilterra, è andata bene, perché abbiamo vinto. L’altra un po’ meno, ma la squadra è forte e ci stiamo conoscendo sempre di più. Ora vogliamo dare il massimo e provare a raggiungere il miglior risultato possibile”.

Il difensore centrale, poi, si è focalizzato anche sul prossimo impegno con la Vis Pesaro: “Sarà una gara molto fisica e tosta, perché anche loro sono una buona squadra. Noi la stiamo preparando bene e la affronteremo con carattere, come abbiamo fatto nelle scorse partite, senza paura e con l’obiettivo di portare a casa i tre punti”. “Con la squadra e con gli schemi del mister mi sto trovando benissimo. Veniamo da buone prestazioni che danno morale all’ambiente e confermano il lavoro fatto in settimana. L’obiettivo è sempre migliorare, ascoltare il mister, mettere in pratica le sue idee per vincere e dare serenità al gruppo, sia durante gli allenamenti sia nello spogliatoio” ha infine concluso Amey.

L’articolo Pianese, Wisdom Amey convocato in nazionale Under 20: “Vestire azzurro è sempre un onore” proviene da U.S. Pianese.