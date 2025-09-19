Un pomeriggio di sport all’insegna del senso di appartenenza e dello spirito di squadra. È quello che ha fatto da cornice ieri all’incontro che si è svolto allo stadio Comunale di Piancastagnaio, dove i giovani ragazzi della Scuola Calcio della Pianese hanno ricevuto i nuovi materiali tecnici per la stagione direttamente dalle mani dei calciatori della prima squadra. Alla presenza delle famiglie, oltre che di allenatori e dirigenti pianesi, la cerimonia di consegna ha visto gli oltre 80 bambini bianconeri iscritti ricevere divise, borse e attrezzature, pronti ad affrontare una nuova annata ricca di momenti di aggregazione e divertimento.

A prendere la parola è stato anche il presidente Maurizio Sani. Nel salutare i giovani calciatori, che rappresentano il cuore pulsante del movimento calcistico locale, il numero uno della Pianese ha rivolto loro un sentito incoraggiamento e un “in bocca al lupo”. Presenti anche le altre componenti della società: il responsabile del settore giovanile Mauro Bicocchi, la segretaria del settore giovanile Marzia Guidotti e il responsabile della Scuola Calcio Simone Fantozzi.

L’articolo Scuola Calcio, la prima squadra consegna i kit ai piccoli bianconeri proviene da U.S. Pianese.