Una Pianese stellare ribalta il Livorno: 2-1 al Comunale di Piancastagnaio

La squadra di Birindelli va sotto alla mezz’ora ma non si disunisce e va a prendersi tre punti meritatissimi in rimonta

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia (41’ st Puletto), Tirelli, Bertini M., Proietto (41’ st Balde), Sussi; Peli (28’ pt Martey), Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

LIVORNO (4-2-3-1): Ciobanu; Ghezzi (16’ st Haveri), Noce, Baldi (40’ st Dionisi), Antoni (16’ st Gentile); Welbeck, Hamlili; Biondi, Panaioli (16’ st Peralta), Cioffi (29’ st Malva); Di Carmine. A disposizione: Tani, Odjer, Nwachukwu, Monaco, Calvosa, Panattoni, Marinari, Mawete, Marchesi. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Bruno Spina di Barletta (Galieni – Spizuoco; IV ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato; FVS: Federico Linari di Firenze)

MARCATORI: 34’ pt Cioffi (L), 48’ pt Bellini (P), 3’ st Martey (P)

AMMONITI: Balde

NOTE: Spettatori 579 + 238 abbonati. Totale: 817. Incasso: 6.255 + 1.923 quota abbonati. Totale: € 8.178. Recupero: 4’, 0’. Angoli: 4-4.

Una serata da ricordare per la Pianese, che dopo essere andata in svantaggio ribalta il Livorno e mette la firma su un bellissimo e preziosissimo 2-1. Per i ragazzi di Birindelli si tratta del primo successo stagionale al Comunale di Piancastagnaio: una vittoria che, oltre a portare tre punti fondamentali per la classifica, regala tantissimo entusiasmo e morale alla squadra amiatina. Il vantaggio iniziale del Livorno, firmato da Cioffi, era suonato come una beffa dopo l’ottimo primo tempo dei bianconeri, che però non si sono disuniti e hanno trovato il pareggio sul finire della frazione grazie alla splendida rete di Bellini. In avvio di ripresa è stato poi Martey a firmare il gol decisivo, issando la Pianese a quota 12 punti in questo campionato di Serie C. Adesso i bianconeri potranno godersi il weekend prima di tornare al lavoro in vista della prossima trasferta sul campo del Guidonia Montecelio.

Dopo le prime, canoniche, fasi di studio è la Pianese a rendersi pericolosa dopo neanche 3’: Coccia sfonda sulla destra e mette un traversone insidioso sul quale però nessuno riesce ad arrivare. Al 4’ ci prova Chesti dalla corsia opposta: si costruisce anche il tiro nello specchio, ma Ciobanu respinge. I labronici rispondono subito da calcio d’angolo, ma gli amiatini si difendono con ordine. Al 16’ le zebrette si vedono assegnare un calcio di rigore, ma l’intervento dell’FVS, richiesto dalla panchina amaranto, convince l’arbitro a tornare sui suoi passi. Al 24’ Sussi conclude dopo un’azione insistita dalla destra, ma la palla sorvola la traversa. Immediata la replica del Livorno con Antoni che, da posizione defilata, colpisce il palo. Al 34’ sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato: Biondi riceve un lancio dalla difesa e serve Cioffi in corsa che, a tu per tu con Filippis, non sbaglia. È 0-1 Livorno. La Pianese alza il baricentro ma la squadra di Formisano chiude bene ogni spazio. In pieno recupero del primo tempo, però, arriva il pareggio: al 48’ Coccia inventa un grande lancio d’esterno per Bellini, bravissimo a infilarsi tra Noce e Ghezzi. Con un tocco supera quest’ultimo e, a tu per tu con Ciobanu, realizza la sua quarta rete in campionato. Il primo tempo si chiude 1-1.

Al rientro dagli spogliatoi è subito la Pianese a rendersi pericolosa con Martey, ma Ciobanu blocca la sua conclusione. Al 3’ della ripresa, però, arriva il gol del sorpasso: Bellini inventa un colpo di tacco per lo stesso Martey che entra in area e scarica in rete una rasoiata imprendibile per l’estremo difensore amaranto. È 2-1 Pianese. Il Livorno prova subito a reagire ma Chesti è provvidenziale a salvare sulla linea dopo il cross di Cioffi, che aveva già superato Filippis. Al 56’ ci prova ancora Bellini con una giocata di alta scuola: sul traversone di Proietto salta l’uomo e calcia col mancino, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Ancora Martey protagonista al 59’: l’attaccante corre verso la porta e supera il portiere in uscita, ma la sua conclusione a porta sguarnita, molto complicata, termina di poco a lato. Al 69’ è Bertini a cercare la via del gol con un tiro nello specchio, ben neutralizzato da Ciobanu. Lo stesso Bertini si ripete all’82’, ma il suo tentativo angolato esce di poco sul fondo. Nel finale, i labronici cercano di schiacciare la Pianese ma la squadra di Birindelli è brava a gestire e a non accettare la pressione avversaria. Dopo 7’, interminabili, minuti di recupero il signor Spina fischia tre volte e sancisce la fine delle danze: vince 2-1 la Pianese.

