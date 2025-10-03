Serie C Sky Wifi ottava giornata: Rimini-Arezzo 0-1

RIMINI-AREZZO

Rimini (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Longobardi; Boli (86’Rubino), Asmussen (46’Leoncini), De Vitis (74’Fiorini), Piccoli (86’Moray), Falasco (74’Bassoli); D’Agostini, Capac. A disposizione: Pirini, Gagliano, Fabbri, Petta, Camiciottoli, Madonna. All. D’Alesio.

Arezzo (4-3-3): Venturi; Perrotta (79’Gigli), Gilli, Chiosa, Righetti; Eklu (79’Meli), Guccione, Chierico (79’Iaccarino); Pattarello. Cianci (62’Djamanca), Tavernelli. A disposizione: Trombini, Galli, Tito, Dell’Aquila, Ravasio. All.Bucchi

ARBITRO: Diop di Treviglio.

Reti: 69’Djamanca (A)

Note: Ammonito Asmussen (R), Chiosa (A), Lepri (R) , Espulso Pattarello.

RIMINI – Quarta vittoria consecutiva per l’Arezzo, che espugna il “Romeo Neri” di Rimini al termine di una gara intensa e combattuta. Gli amaranto si confermano squadra solida e determinata, nonostante le numerose assenze: ai box De Col, Renzi, Arena e Dezi, con Ravasio non al meglio della condizione. Mister Bucchi ridisegna l’undici titolare, schierando Perrotta nel ruolo di terzino destro: prova diligente la sua, ordinata e concreta. Il primo tempo scorre senza grandi emozioni, fatta eccezione per un clamoroso palo colpito da Chierico, che sfiora il vantaggio con una conclusione potente. Nella ripresa, l’Arezzo alza il baricentro e trova il gol decisivo: Varela è il più lesto a ribadire in rete una doppia conclusione di Pattarello e Tavernelli, premiando la pressione offensiva amaranto. Domani giornata di riposo per la squadra, che tornerà ad allenarsi domenica a Rigutino per preparare il prossimo impegno.