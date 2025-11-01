Il post partita di Pineto-Pianese, Birindelli: “Risultato giusto. Contento per come la squadra ha reagito alla rete”

Oltre all’allenatore della Pianese in sala stampa è intervenuto anche Lorenzo Coccia, autore del gol del definitivo 1-1

“La squadra ha fatto bene su un campo difficile, contro un avversario in salute e che era reduce da risultati positivi”. È partito da qui mister Alessandro Birindelli, allenatore delle zebrette, nella consueta disamina post partita dopo l’1-1 maturato tra Pineto e Pianese in Abruzzo. “Sostanzialmente la partita è stata equilibrata. Noi siamo partiti un po’ troppo bassi fino al gol e non siamo riusciti a essere aggressivi all’inizio. Paradossalmente, il gol subito ci è servito per darci una scossa. Bisognava stare attenti, provare a fare un passo in avanti senza concedere troppo nelle ripartenze, dove il Pineto è molto bravo: porta tanti uomini in avanti e attacca bene gli spazi con esterni e terzini. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un passo avanti. La vittoria sarebbe stata qualcosa in più, ma se devo analizzare la partita a 360 gradi credo che il pareggio sia il risultato più giusto”.

“Sono molto soddisfatto di come siamo arrivati al gol – ha detto il tecnico parlando dell’azione conclusa da Lorenzo Coccia –. Quando un esterno arriva a concludere così è segno che abbiamo interpretato bene la situazione. Sono stati bravi, ma dobbiamo farlo più spesso, avere più coraggio. Questo è l’input che diamo sempre durante la settimana: non solo nella fase di non possesso, ma anche quando abbiamo palla, cercando di sfruttare le nostre qualità, che non sono poche”. “Il risultato contro il Ravenna avrebbe potuto pesare molto, ma io sono fortunato: alleno un gruppo di ragazzi che mi seguono quotidianamente, che accolgono ogni richiesta in modo positivo. Bisogna continuare così. Conosco una sola ricetta, da quando ero calciatore e ora da allenatore: il lavoro. È l’unica strada per migliorare le situazioni, sia individuali che di squadra. Spero sempre di muovere la classifica in avanti, quindi di aggiungere punti. Noi dobbiamo pensare settimana dopo settimana, gara dopo gara, preparandola al meglio e cercando di avere sempre più elementi a disposizione, così da aumentare qualità e soluzioni anche all’interno della stessa partita”, ha infine spiegato Birindelli.

Dopo il match è intervenuto in sala stampa anche l’autore della rete del definitivo 1-1, Lorenzo Coccia. “Secondo me il pareggio è il risultato più giusto, perché è vero che noi abbiamo avuto l’occasione per il 2-1, ma anche loro hanno avuto qualche possibilità per tornare in vantaggio – ha detto l’esterno –. Nel finale ho avuto un’altra occasione: ho pensato di metterla dentro piuttosto che tirare in porta, ma mi è mancata un po’ di lucidità per la stanchezza e non sono riuscito a sfruttarla”. “Penso che abbiamo avuto un approccio un po’ timido alla partita, e questo ci è costato qualcosa perché loro sono andati in vantaggio. Poi ci siamo messi lì, ci siamo organizzati, abbiamo preso meglio le misure e siamo riusciti a salire un po’ di più. Dopo il gol siamo usciti bene, soprattutto nella fase di non possesso e di pressione. È stata una partita molto equilibrata: loro sono una squadra preparata, lo sapevamo, e l’avevamo impostata così in settimana. A parte l’avvio un po’ timido che ci ha puniti, credo che abbiamo fatto quello che avevamo preparato con lo staff e con la squadra”, ha concluso Coccia.

(Ufficio stampa Pianese)

L’articolo Il post partita di Pineto-Pianese, Birindelli: “Risultato giusto. Contento per come la squadra ha reagito alla rete” proviene da U.S. Pianese.