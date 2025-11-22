La Pianese brilla nella bufera di Piancastagnaio: 3-2 al Forlì

Sotto la tormenta di neve che si è abbattuta sul comune amiatino è la Pianese di Birindelli a illuminare la serata con una prestazione maiuscola

PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti; Coccia, Bertini M. (31’ st Sussi), Simeoni, Chesti; Peli (17’ st Balde), Tirelli; Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Puletto, Sodero, Spinosa, Fabrizi, Martey. Allenatore: Birindelli.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Saporetti L., Elia, Cavallini (1’ st Spinelli); Franzolini (27’ st Manuzzi), Menarini, Ripani (1’ st De Risio); Macrì (27’ st Saporetti S.), Petrelli, Farinelli (1’ st Coveri). A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Monaco, Giovannini, Graziani, Pellizzari. Allenatore: Ceglia (Marinari squalificato).

ARBITRO: Marotta di Sapri (Storgato – Fenzi; IV ufficiale: Caruso di Viterbo; Operatore FVS: Starnini di Viterbo)

MARCATORI: 32’ pt Bellini (P), 34’ pt Bertini M. (P), 11’ st Bellini (P), 30’ st aut. Masetti, 32’ st Coveri (F)

AMMONITI: Franzolini, Bellini, Coccia

NOTE: Spettatori: 136 + 239 abbonati. Totale: 375. Incasso: 900 + 1.936 quota abbonati. Totale: € 2.836. Recupero: 3’, 3’. Angoli: 8-6.

Il freddo, la neve, una buona dose di sfortuna e un Forlì combattivo non sono bastati a fermare le zebrette, che sul prato del Comunale imbiancato dalla bufera hanno sfoderato una prestazione maiuscola, per carattere e qualità. I ragazzi di Birindelli partono forte e, trascinati da bomber Bellini, si dimostrano più forte di tutto e si prendono la quinta vittoria stagionale. Per l’attaccante classe 2001 arriva la prima doppietta dell’anno, che gli permette di salire a quota 6 nella classifica marcatori. Alla formazione pianese va anche il merito di aver resistito all’assalto finale del Forlì che pure si era riportato sul 3-2. Adesso i toscani potranno tirare il fiato prima di tornare al lavoro in vista della trasferta molisana di domenica prossima contro il Campobasso, in programma il 30 novembre alle 17.30.

Partenza forte del Forlì, che al 2’ colpisce un palo con Petrelli su un traversone ben piazzato da un compagno. La Pianese tenta la replica all’8’ con un’azione ben orchestrata su calcio piazzato di Bertini, ma il guardalinee segnala l’offside di Gorelli. Con il passare dei minuti le zebrette prendono campo: al 18’ Tirelli si avventa su un pallone pulito da Peli e si invola in contropiede, ma Martelli è fenomenale ad anticiparlo un attimo prima del tiro. Un minuto più tardi è lo stesso Peli a calciare a rientrare dal limite, trovando ancora la risposta del portiere biancorosso, che devia in corner. Al 22’ l’estremo difensore romagnolo si supera due volte: prima respinge il tiro di Chesti sul primo palo, poi compie un autentico miracolo sul tap-in ravvicinato di Coccia, con una parata di puro istinto. Bertini ci riprova poco prima della mezz’ora con un traversone teso, respinto dalla difesa; pochi secondi dopo il centrocampista classe 2002 tenta anche la conclusione dalla distanza, con la palla che sfila a lato di poco. Il gol arriva al 32’: Coccia batte un calcio d’angolo preciso, il pallone attraversa l’area e sul secondo palo trova Bellini, ben appostato. L’attaccante è glaciale e firma la sua quinta rete stagionale. Passano appena due minuti e arriva il raddoppio: Bellini appoggia all’indietro per Bertini, che calcia col destro a giro e sorprende Martelli sul suo palo. Al 42’ Coccia recupera palla nella propria metà campo e si lancia in un coast to coast che termina con un tiro centrale. Sul ribaltamento di fronte, il portiere forlivese dà il via alla ripartenza che si conclude con il tentativo di Petrelli: la sua conclusione, deviata dalla difesa bianconera, si stampa sulla traversa. Al termine dei 3’ di recupero, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-0.

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi provano ad alzare il baricentro, ma la prima occasione è ancora della Pianese: Bellini, servito da Peli, calcia in area, ma Martelli respinge in angolo. Al 56’ arriva il 3-0: Coccia, lanciato da Bertini, entra in area, rientra sul sinistro e prova la conclusione. Il tiro è sbilenco e si impenna: il più rapido ad avventarsi sulla sfera è Bellini, che di testa anticipa tutti, spiazza Martelli e firma la sua prima doppietta stagionale. Il Forlì tenta di reagire, ma la retroguardia bianconera chiude ogni spazio. A riaprire la gara è la sfortuna, che al 30’ della ripresa colpisce la Pianese: su un calcio d’angolo degli ospiti la palla rimbalza su Masetti e termina in rete per il 3-1. Passano due minuti e il Forlì accorcia ancora: Manetti sfonda da destra e serve al centro Coveri, che insacca il 3-2. Le zebrette reagiscono all’81’: Balde recupera un pallone prezioso a centrocampo e serve Bellini, che in area viene murato in extremis da un difensore. Nel recupero, durato 3’, la squadra è brava a non soffrire ulteriormente: al triplice fischio il punteggio è di 3-2 con i tre punti che arricchiscono il tesoretto della Pianese.

(Ufficio Stampa Pianese)

L’articolo La Pianese brilla nella bufera di Piancastagnaio: 3-2 al Forlì proviene da U.S. Pianese.