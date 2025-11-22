Il post partita di Pianese-Forlì, Birindelli: “Prova straordinaria della squadra. Vittoria importante, giusto godersela”

Nella conferenza stampa di fine gara sono intervenuti anche Leonardo Bellini e Francesco Chesti

La Pianese ritrova il sorriso e centra il secondo successo casalingo consecutivo in una sfida di grande peso per la classifica, superando il Forlì al termine di una gara intensa e resa ancor più impegnativa dalle condizioni ambientali estreme. Sul manto del Comunale di Piancastagnaio, appesantito da una fitta nevicata che ha accompagnato per lunghi tratti il match, la squadra bianconera ha mostrato grande intesa, geometrie e la capacità di calarsi in un contesto non semplice, mostrando carattere nel momento di maggiore difficoltà. Una prestazione di valore, che mister Alessandro Birindelli ha voluto rimarcare in conferenza stampa: “Sinceramente – esordisce il tecnico bianconero – all’inizio ho rivisto un po’ i fantasmi di Pontedera: al primo episodio negativo che ci capita non so cosa ci scatti in testa. Non direi paura, ma un timore che ci porta ad abbassarci. Dopo il loro gol abbiamo subito anche il secondo e lì c’è stata un po’ di preoccupazione. Siamo però stati bravi a reagire e a restare in partita”. “La prestazione, come ho detto ai ragazzi, va vissuta in maniera positiva: hanno fatto qualcosa di straordinario contro una squadra il cui calcio, a mio avviso, è uno dei migliori del girone. Finché siamo rimasti alti e compatti, sostenendo attaccanti e centrocampisti nell’aggressione, abbiamo concesso poco, e anche noi potevamo fare il quarto gol in almeno due o tre situazioni. È una vittoria importante e ce la dobbiamo godere: è vero – sottolinea l’allenatore amiatino – che possiamo e dobbiamo migliorare, ma la settimana serve proprio per questo. Andiamo avanti con uno spirito diverso, perché una vittoria porta entusiasmo e ti permette di affrontare la settimana con un’altra serenità”. Birindelli conclude complimentandosi con il traguardo raggiunto dal capitano Luca Simeoni, che ha tagliato il traguardo delle 300 presenze con la maglia bianconera: “Luca è un esempio per i ragazzi più giovani e per i compagni, non solo per le qualità calcistiche ma soprattutto per quelle umane, che sono sopra la media. Questo traguardo se lo merita in pieno: ha faticato, ha lavorato, e adesso si sta godendo il momento”.

In sala stampa si è quindi presentato anche Leonardo Bellini, autore di una doppietta, la sua prima tra i professionisti: “È stata una giornata bellissima. Il risultato – spiega l’attaccante bianconero – è anche un po’ bugiardo. Forse siamo mancati sul 3-1, quando avremmo dovuto essere più cattivi per chiuderla: quella rete ha riaperto la partita e poi è successo quello che è già accaduto in altre occasioni. Nel momento di difficoltà ci siamo un attimo spenti e abbiamo preso anche il 3-2. C’è un po’ di rammarico per questo, ma resta una serata splendida: sono contentissimo della doppietta e della vittoria”. “La partita – ha aggiunto – è stata diversa dalle altre, perché il terreno non era affatto normale: nel secondo tempo l’appoggio dei piedi era complicato, in più la neve che arrivava negli occhi rendeva tutto più difficile. Però ci siamo uniti e ci siamo detti che vincere in queste condizioni sarebbe stato ancora più bello. Segnare una doppietta così lo è ancora di più, quindi sono davvero molto contento”.

A concludere gli interventi in conferenza è stato Francesco Chesti, che ha confermato la sua crescita e il suo ottimo momento di forma con l’ennesima prestazione di grande sostanza: “Non avevo mai giocato in condizioni del genere. La nostra è stata una partita ottima fino al 75’, dove forse non abbiamo sbagliato nulla. Poi c’è stato un episodio negativo e subito dopo è arrivato anche il secondo gol. Dobbiamo imparare a migliorare sotto questo aspetto, perché non possiamo essere schiavi degli episodi. Può esserci un momento di difficoltà – rimarca il difensore classe 2004 – del singolo o della squadra, ma non possiamo crollare alla prima difficoltà. Il 3-2 è un risultato bugiardo, però l’importante era ottenere la vittoria”. “Nel primo tempo – dice Chesti soffermandosi sulla sua prova – sono andato vicino al gol un paio di volte. Nel secondo era importante mantenere la linea alta, una pressione costante, e come squadra ci siamo riusciti. Purtroppo ci sono stati gli episodi dei due gol che ci hanno un po’ fatto traballare, ma era fondamentale restare concentrati negli ultimi 15-20 minuti, ed è ciò che ci ha permesso di portare a casa la vittoria”.

