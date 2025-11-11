Riprendono le sedute della Pianese, la partita di Pontedera è alle porte

Il programma delle zebrette in vista della trasferta di sabato contro i granata

La Pianese si è concessa due meritati giorni di riposo dopo il bel successo casalingo ottenuto contro il Rimini, frutto di una grande prova di squadra in cui le zebrette hanno avuto il merito di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute. Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata allo stadio Comunale di Piancastagnaio per preparare una nuova settimana di allenamenti: domenica 16 novembre, infatti, i bianconeri saranno di scena a Pontedera (stadio “Ettore Mannucci”, ore 17:30) contro la formazione granata, nell’incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Con la voglia di proseguire nel cammino intrapreso, il gruppo ha ricominciato a faticare agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, proiettandosi mentalmente già al match di questo weekend.

Il programma settimanale prevede una seduta mattutina domani, mentre giovedì e venerdì la squadra si allenerà nel pomeriggio. Per sabato mattina è invece fissata la consueta rifinitura della vigilia, che anticiperà la partenza per Pontedera.

