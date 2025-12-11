“Storia, appartenenza”. È questo lo spirito che ha guidato la US Pianese nella presentazione della maglia celebrativa dedicata ai 95 anni di storia del club. Una divisa speciale, che richiama il forte legame con Piancastagnaio e con le sue radici, riproponendo in modo fedele le tradizionali strisce bianconere in una versione esclusiva.

Questa maglia celebrativa è stata progettata con un design elegante, capace di rendere omaggio alla tradizione amiatina senza rinunciare a dettagli moderni che la trasformano in un vero pezzo da collezione per tifosi e appassionati. Nelle trame del tessuto compare infatti un motivo zebrato che richiama l’identità della squadra e allo stesso tempo guarda al futuro.

Il debutto ufficiale della nuova divisa è previsto per domenica 21 dicembre, nella gara casalinga contro la Ternana, ultima partita del girone d’andata del campionato di Serie C Sky Wifi.

La maglia, realizzata in edizione limitata, sarà disponibile per l’acquisto presso lo store ufficiale della Pianese e sul sito internet del club.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Novantacinque anni di orgoglio bianconero: svelata la maglia celebrativa della Pianese proviene da U.S. Pianese.