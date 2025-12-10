NataleAzzurro – Empoli For Charity ha consegnato i regali natalizi agli ospiti della Residenza Vincenzo Chiarugi

La nostra onlus Empoli For Charity ha fatto visita agli ospiti del Centro diurno Il Girasole, struttura gestita dalla Cooperativa Colori Onlus finalizzata all’accoglienza (temporanea o permanente) di persone disabili titolari di un progetto assistenziale individuale di frequenza presso una struttura semi-residenziale.

Durante l’incontro sono stati consegnati panettoni e doni azzurri, un gesto semplice ma significativo per esprimere vicinanza e condividere lo spirito del Natale