Lecce-Pisa, arbitra Sacchi

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
15esima
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Lecce-Pisa
in
programma
venerdì
12
dicembre
2025
(ore
20.45)
allo
Stadio
“Via
del
Mare”
Arbitro.
Juan
Luca
Sacchi
(Macerata)
1°
Assistente.
Dario
Cecconi
(Empoli)
2°
Assistente.
Lorenzo
Giuggioli
(Grosseto)
4°
Ufficiale.
Federico
Dionisi
(L’Aquila)
Var.
Lorenzo
Maggioni
(Lecco)
Avar.
Luca
Pairetto
(Nichelino)