Posted on by

Lecce-Pisa, arbitra Sacchi

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
15esima
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Lecce-Pisa
in
programma
venerdì
12
dicembre
2025
(ore
20.45)
allo
Stadio
“Via
del
Mare”


Arbitro.
Juan
Luca
Sacchi
(Macerata)


Assistente.
Dario
Cecconi
(Empoli)


Assistente.
Lorenzo
Giuggioli
(Grosseto)


Ufficiale.
Federico
Dionisi
(L’Aquila)

Var.
Lorenzo
Maggioni
(Lecco)

Avar.
Luca
Pairetto
(Nichelino)