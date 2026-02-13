Le zebrette sono attese dalla trasferta all’Armando Picchi contro la formazione amaranto

In casa Pianese è stato pochissimo il tempo per godersi il bellissimo successo sul Perugia, dal momento che le zebrette vedono già all’orizzonte la trasferta di Livorno, in programma domenica prossima, 15 febbraio (stadio “Armando Picchi”, ore 14:30). Agli ordini di mister Birindelli e dei suoi collaboratori, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio a Piancastagnaio per una seduta di scarico e per mettere a punto il lavoro in vista della trasferta in terra amaranto, ormai dietro l’angolo. Il gruppo bianconero si radunerà anche domattina per la consueta rifinitura della vigilia, prima della partenza in direzione Livorno.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Nessuna sosta in casa bianconera, la Pianese riprende la marcia: domenica trasferta a Livorno proviene da U.S. Pianese.