Forlì-Pianese, biglietti in vendita

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dello stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, in vista della 34ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, che metterà di fronte Forlì e Pianese. La partita è in programma domenica 29 marzo 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:30.

I tagliandi per il settore Gradinata Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di VivaTicket

– ⁠Nei punti vendita autorizzati VivaTicket

Di seguito il costo dei tagliandi:

Intero: € 12,00 + diritti di prevendita

I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentandosi direttamente allo stadio con il documento d’identità.

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 28 marzo 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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