Artur Ionita prolunga il contratto con l’Arezzo

La Società Sportiva Arezzo comunica il rinnovo contrattuale del centrocampista Artur Ionita, che ha firmato un nuovo accordo con scadenza 30 giugno 2028.

Giocatore di grande esperienza internazionale, Ionita rappresenta uno dei punti di riferimento del centrocampo amaranto per personalità, qualità tecnica e capacità di lettura delle situazioni di gioco. Il suo arrivo ad Arezzo ha portato immediatamente un contributo significativo in termini di equilibrio, leadership e mentalità competitiva, elementi che hanno inciso in maniera concreta sulla crescita del gruppo.

Nel corso della sua esperienza in amaranto, Ionita ha saputo distinguersi per professionalità, continuità di rendimento e attitudine al lavoro. La sua presenza all’interno dello spogliatoio rappresenta un valore aggiunto tanto sul campo quanto fuori, grazie alla capacità di guidare, orientare e sostenere la squadra nei momenti chiave. Il prolungamento del contratto testimonia la volontà della società di dare continuità al proprio progetto tecnico.

A Ionita vanno i complimenti e gli auguri di tutta la famiglia amaranto per il prosieguo della sua avventura con la maglia dell’Arezzo.