Pisa-Empoli 5-4 (dcr)

PISA. Semper, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Tramoni (75′ Rao), Vural (69′ Loyola), Marras, Moreo (69′ Meister), Piccinini (69′ Esteves), Leone (92′ Ferrah), Zanon. A disposizione. Vukovic, Loria, Bozhinov, Primasso, Buffon, Mbambi, Frosali, Calabresi. Allenatore Bianco
EMPOLI. Seghetti, Magnino, Saporiti, Ceesay (76′ Romagnoli), Monaco (59′ Indragoli), Distefano (68′ Popov), Yepes, Curto, Tosto (68′ Cauz), Egan, Biondini (46′ Shpendi). A disposizione. Perisan, Filippis, Bianchi, Tavanti, Babalola, Huqi, Deli, Orlandi, Belardinelli, Campaniello. Allenatore Pagliuca
Arbitro. Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti. Ceccon-Ceolin. 4° Ufficiale. Pairetto. Var. Giua. Avar. Cosso
Reti. 44′ Marras, 61′ Saporiti.
Note. Ammoniti Biondini, Indragoli. Recupero 1′ pt; 5′ st. Spettatori 7.003
Sequenza rigori. Magnino (parato), Marras (gol), Shpendi (gol), Meister (gol), Popov (gol), Rao (gol), Romagnoli (gol), Loyola (gol), Saporiti (alto).
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