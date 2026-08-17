La S.S. Arezzo esprime la propria vicinanza al Cagliari Calcio e a Trepy

La S.S. Arezzo apprende con profonda tristezza la notizia del grave incidente occorso al calciatore Yael Trepy, attualmente ricoverato in terapia intensiva. Solo pochi giorni fa Trepy era avversario sul campo nella gara di Coppa Italia disputata alla Domus: un giovane atleta che ha mostrato talento, correttezza e grande spirito competitivo. La notizia del suo improvviso malore ci colpisce come uomini prima ancora che come sportivi. In questi momenti il risultato, le rivalità e ogni dinamica di campo passano in secondo piano. Rimane soltanto la vicinanza sincera verso un ragazzo che sta affrontando una prova durissima, e il rispetto per una comunità — quella rossoblù — profondamente scossa da quanto accaduto. La S.S. Arezzo, il presidente, la dirigenza, lo staff tecnico e tutta la squadra si stringono attorno al Cagliari Calcio, ai compagni di Trepy e alla sua famiglia, con l’augurio che Yael possa superare questo momento e tornare presto a sorridere.

Forza Yael. Siamo con te.