MatchDay Pisa-Empoli

Coppa Italia FrecciaRossa
Turno. Trentaduesimi di Finale
Calcio d’inizio. Ore 18.00
Stadio. Cetilar Arena
Arbitro. Andrea Zanotti di Rimini. Assistenti. Ceccon-Ceolin. 4° Ufficiale. Pairetto. Var. Giua. Avar. Cosso
Squalificati. Nessuno
Diffidati. Nessuno
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