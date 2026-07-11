La squadra bianconera si è ritrovata questo pomeriggio per i primi test atletici

La Pianese è tornata a scaldare i motori. Questo pomeriggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, la squadra bianconera ha ricominciato a lavorare sul campo dando ufficialmente il via alla stagione 2026/27. Le zebrette, agli ordini di mister Andrea Zanchetta e del suo staff, hanno svolto alcuni test atletici per valutare la condizione generale e iniziare a mettere benzina nelle gambe. I test proseguiranno anche nella giornata di domani, quando la squadra si ritroverà al mattino e nel tardo pomeriggio. Dalla giornata di lunedì 13, invece, via alla preparazione vera e propria.

Questo l’elenco dei convocati a disposizione di mister Andrea Zanchetta:

Portieri: Gianluca Astaldi, Giulio Biondini, Alessandro Mariani, Michele Pezzolato, Andrea Zambuto

Difensori: Davide Bigiarini, Francesco Chesti, Tommaso Corti, Tommaso Fiorucci, Matteo Gorelli, Luca Ercolani, Lorenzo Masetti

Centrocampisti: Mamadou Pathe Balde, Marco Bertini, Matteo Colombo, Claudio Martey, Francesco Proietto, Amedeo Rossi, Carlo Maria Testa, Manuel Tirelli, Lorenzo Vigiani

Attaccante: Leonardo Bellini, Luca Fabrizi, Simone Ianesi, Francesco Minichino, Michael Nocci, Lorenzo Peli, Kleidi Xhani

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo È cominciata la stagione 2026/27 della Pianese. L’elenco dei convocati proviene da U.S. Pianese.