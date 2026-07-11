Lo staff tecnico della Pianese per la stagione 2026/27

Presentato lo staff che affiancherà mister Andrea Zanchetta nella stagione 2026/27

La Pianese ha il suo staff per la stagione 2026/27. Con Mister Andrea Zanchetta ci sarà Erminio Russo, viceallenatore che ha già affiancato il tecnico piemontese. L’allenatore dei portieri è Silvio Cortinovis: classe 1972, che nel curriculum vanta lunghe esperienze all’Albinoleffe oltre che negli importanti settori giovanili di Inter e Atalanta. La preparazione atletica è nuovamente affidata a Vincenzo Chinè: un ritorno per il preparatore classe 1990, che aveva già lavorato in maniera proficua con le zebrette nella stagione 2022/23, reduce dall’esperienza all’Ancona. Dal capoluogo delle Marche proviene anche il match analyst Matteo Arena, che ha ricoperto lo stesso ruolo in biancorosso. Completa lo staff il vice preparatore atletico e del recupero infortunati Domenico Capitani, alla terza stagione con la Pianese. Di seguito lo staff tecnico bianconero:

ALLENATORE: Andrea Zanchetta

ALLENATORE IN SECONDA: Erminio Russo

ALLENATORE DEI PORTIERI: Silvio Cortinovis

PREPARATORE ATLETICO: Vincenzo Chinè

MATCH ANALYST: Matteo Arena

VICE PREPARATORE ATLETICO E RECUPERO INFORTUNATI: Domenico Capitani

(Ufficio Stampa US Pianese)

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