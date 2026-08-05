La Pianese supera anche il Montevarchi, decidono le reti di Bellini e Ianesi

Buone risposte per mister Zanchetta nel penultimo test del pre-campionato

PIANESE: Astaldi; Casalino, Peli, Colombo, Bellini, Ercolani, Chesti, Tirelli, Pintus, Martey, Testa. A disposizione: Zambuto, Pezzolato, Ianesi, Negri, Xhani, Vigiani, Bertini, Fabrizi, Proietto, Bigiarini, Fiorucci, Masetti, Rossi. Allenatore: Zanchetta.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti; Bigazzi, Coly, Lovari, Francalanci, Bassano, Gallorini, Kondaj, Manfredi, Bocci, Simoni. A disposizione: Ermini, Ghelli, Cecchi, Mariniello, Veltroni, Casagni, Pericoli, Galeota, Mattei, Accursi, Tommasini, Brogi, Miniati, Pugliese. Allenatore: Marmorini.

ARBITRO: Nicola Mascelloni di Grosseto (Marotta – Rontani)

MARCATORI: 47’ pt Bellini (P), 26’ st Ianesi (P)

NOTE: Recupero: 1’, 3’. Angoli: 9-2.

Nel penultimo test del precampionato la Pianese centra un’altra vittoria convincente, battendo l’Aquila Montevarchi con le reti di Bellini e Ianesi. Dopo due minuti il primo squillo, con Tirelli che da fuori area tira a lato di poco. Occasione al 9’ per Bellini, che approfitta di uno svarione difensivo ospite per presentarsi a tu per tu con Giusti, bravo ad opporsi con il corpo e a respingere in angolo. Altra grande opportunità al quarto d’ora del primo tempo: Tirelli da destra sterza e crossa a centro area, dove Pintus svetta di testa colpendo la traversa. La Pianese ci prova anche con Martey con un fendente dal limite dell’area, disinnescato ancora una volta da Giusti, e dopo la mezz’ora nuovamente con Bellini, che non inquadra lo specchio da buona posizione. Al 37’ è la volta di Colombo, il cui mancino da centro area è deviato in corner dal solito Giusti. Gli sforzi della formazione di Zanchetta vengono premiati nel recupero, quando Martey si defila sulla destra e col mancino pennella sulla testa di Bellini, che spizza il pallone elegantemente indirizzandolo sul palo più lontano dove Giusti, stavolta, non può nulla. La prima frazione finisce 1-0.

La Pianese riparte nella ripresa con il piede sull’acceleratore, attingendo anche a forze fresche dalla panchina. Zanchetta inserisce infatti Masetti, Bertini, Proietto, Negri e Ianesi, e quest’ultimo, dopo una bella combinazione con Bellini, calcia a colpo sicuro, ma Coly si immola in estirada negandogli la rete. Anche in questo caso, il gol è solo rimandato: al 26’, Bertini si incarica di un calcio di punizione dai 35 metri, la sua sventagliata sul secondo palo trova Pintus che fa da sponda al numero 10, che insacca con un destro al volo. Le zebrette non si fermano e vanno vicine al tris in diverse occasioni, prima con Xhani e poi con Vigiani, ma senza riuscire a mettere il punto esclamativo. Termina 2-0 in favore della Pianese, che concluderà il suo precampionato sabato 8 agosto alle 17:30 contro il Follonica Gavorrano.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo La Pianese supera anche il Montevarchi, decidono le reti di Bellini e Ianesi proviene da U.S. Pianese.