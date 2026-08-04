Pisa SC, il programma settimanale

E’ ripresa questo pomeriggio la preparazione del Pisa Sporting Club.
Dopo un giorno di riposo i Nerazzurri, agli ordini dello staff guidato da Paolo Bianco, hanno iniziato il programma settimanale di lavoro che proseguirà con singole sedute mattutine nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Sabato mattina la partenza per Bologna dove, nel pomeriggio (ore 17.00), il Pisa SC affronterà i rossoblù in un Test Match che si giocherà a porte chiuse nel Centro Tecnico “Niccolò Galli”.
Ultima seduta settimanale fissata per domenica mattina, ovviamente al Centro Sportivo di San Piero a Grado.
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