Report allenamento – martedì 4 agosto

RIGUTINO – L’Arezzo è tornato a lavorare nel tardo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, proseguendo la preparazione settimanale in vista della gara casalinga con il Brescia di Coppa Italia. La seduta odierna si è aperta con una serie di esercizi di prevenzione, utili a gestire i carichi e a mantenere continuità fisica. A seguire, il gruppo ha svolto una fase di attivazione tecnica, con esercitazioni mirate sulla qualità del primo controllo e sulla velocità di trasmissione. La sessione è poi entrata nel vivo con blocchi di possesso palla, pensati per consolidare ritmo, connessioni e principi collettivi. Chiusura con una partita a tema, utile a trasferire sul campo quanto provato nelle fasi precedenti. La squadra tornerà ad allenarsi domani, mercoledì 5 agosto, ancora nel tardo pomeriggio a Rigutino.