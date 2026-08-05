Pisa-Empoli, info accrediti

In occasione della gara Pisa-Empoli, valida per la i 32esimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa e in programma lunedì 17 agosto 2026 (ore 18.00) alla Cetilar® Arena, la Società Pisa Sporting Club comunica le modalità per richiedere le varie tipologie di accredito.

Si prega in ogni caso di prendere visione dell’apposita area presente sul nostro sito ufficiale https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/ e del regolamento vigente https://pisasportingclub.com/ticket/regolamento/

Accredito Stampa

La Società comunica che le richieste dovranno recare nell’oggetto l’indicazione Accredito Stampa Pisa-Empoli e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

comunicazione@pisasportingclub.com

Qualsiasi richiesta spedita in altro modo o priva dei requisiti richiesti dovrà considerarsi automaticamente respinta. Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 13.00 di martedì 11 agosto 2026.

Il richiedente dovrà esplicitamente indicare:

a) Dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita)

b) Numero Tessera dell’Ordine dei Giornalisti (per i giornalisti in attesa di iscrizione all’Ordine è richiesta dichiarazione specifica da parte del Direttore Responsabile che certifichi il percorso di praticantato e l’attività propedeutica all’iscrizione)

Si ricorda che il numero di postazioni dotate di desk è ridotto e non potrà essere garantito per tutte le richieste eventualmente accolte; l’Ufficio Stampa provvederà a comunicare l’avvenuta accettazione dell’accredito richiesto e la postazione assegnata (desk oppure observer seat) all’interno dell’area riservata alla stampa.

Non sarà valido il cd “Silenzio-Assenso”

Nella valutazione delle richieste pervenute si terrà conto delle seguenti priorità:

a) Media titolari di Diritti (Rights Holders);

b) Media Nazionali e Internazionali (stampa scritta e Non-Rights Holders);

c) Media Locali (stampa scritta e Non-Rights Holders);

e) Siti web

N.B. Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da siti web non registrati come testate presso i Tribunali o da semplici blog o da freelancer sprovvisti di lettera di incarico per l’evento.

Fotografi. Sarà possibile accreditarsi tramite apposito portale https://booking.seriea.media con le medesime modalità richieste per le gare di Campionato organizzate dalla Lega Serie A. Le richieste dei fotografi regolarmente iscritti negli elenchi Lega B dovranno pervenire all’indirizzo comunicazione@pisasportingclub.com, con obbligatoriamente in copia la Lega Calcio Serie A (photo@legaseriea.it) entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 10 agosto p.v. Scaduto il termine utile per gli accrediti, verranno elaborate tutte le richieste di accredito da Lega Calcio Serie A e Società Ospitanti.

Accredito Tessere A.I.A. – C.O.N.I – F.I.G.C.

La Società comunica che le richieste di accredito relative alle tessere A.I.A. – C.O.N.I. – F.I.G.C. dovranno recare nell’oggetto l’indicazione Accredito Pisa-Empoli e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti@pisasportingclub.com

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità e dalla copia della tessera, accorpati in un unico file (OBBLIGATORIO). Qualsiasi richiesta spedita in altro modo, priva dei requisiti richiesti o eccedente la disponibilità della struttura dovrà considerarsi automaticamente respinta. Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 13.00 di martedì 11 agosto 2026.

Accredito Persone con Disabilità

La Cetilar® Arena dispone abitualmente di un quantitativo di posti riservati alle Persone con Disabilità con un grado di invalidità pari al 100%, non deambulanti così suddivisi

– Tribuna Inferiore. n° 16 posti

– Curva Nord. n° 4 posti

Ed inoltre di n° 10 posti nel settore di Tribuna Inferiore destinati alle Persone con Disabilità con un grado di invalidità pari al 100%, deambulanti

Tali postazioni vengono attribuite gratuitamente ai richiedenti, unitamente ai rispettivi accompagnatori, secondo un servizio di prenotazione che consentirà (sino all’esaurimento dei posti disponibili) un più facile ingresso. Per poter usufruire dei posti resi disponibili nel settore di Curva Nord sarà necessario indicare nell’oggetto della mail la preferenza per tali postazioni (Curva Nord).

I posti a disposizione saranno assegnati secondo un rigoroso ordine cronologico basato sull’arrivo della richiesta e, ovviamente, fino ad esaurimento degli stessi. Le eventuali richieste in esubero rispetto alle postazioni disponibili in Curva Nord saranno comunque ricevute e gestite secondo le normali procedure e secondo le disponibilità esistenti nel settore riservato in Tribuna Inferiore.

Ogni richiesta dovrà recare nell’oggetto l’indicazione Accredito Persona con Disabilità Pisa-Empoli e dovrà essere inviata solo ed esclusivamente via mail al seguente indirizzo

accrediti@pisasportingclub.com

Qualsiasi richiesta spedita in altro modo o priva dei requisiti richiesti dovrà considerarsi automaticamente respinta. Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 13.00 di martedì 11 agosto 2026.

Il richiedente dovrà allegare alla mail:

– Il modulo specifico, scaricabile nell’area biglietteria, debitamente compilato

– Certificato di invalidità

– Copia della carta d’identità

– Copia della carta d’identità dell’accompagnatore

In caso di accoglimento della richiesta, al termine del previsto periodo di prenotazione, si riceverà il biglietto di accesso in formato elettronico direttamente all’indirizzo email rilasciato in fase di domanda.

In caso di mancato ricevimento di conferma dell’accredito, la richiesta è da considerarsi respinta per incompletezza o per esaurimento posti.

Nota bene. Il solo invio della richiesta non vale come titolo di accesso allo stadio; l’accesso sarà consentito solo presentando il relativo biglietto

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