Dal ritiro, Carlo Testa: “Per me è un’opportunità importante. Lavoriamo per arrivare al meglio ai primi impegni ufficiali”

Le parole del giovane esterno classe 2006, volto nuovo del centrocampo bianconero

“Le impressioni sono sicuramente positive. Mi sto trovando molto bene con il mister, con i compagni e con tutto lo staff. Stiamo lavorando con grande intensità per arrivare preparati all’inizio della stagione e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. A parlare, dal ritiro, è Carlo Maria Testa, uno dei volti nuovi della Pianese 2026/27. L’esterno classe 2006 ha fatto il punto su queste prime settimane di preparazione: “Dal punto di vista fisico mi sento bene. Il lavoro che stiamo svolgendo con il preparatore atletico sta dando i suoi frutti, mi sento in forma e non ho avuto alcun problema. Credo che tutta la squadra stia affrontando la preparazione nel modo migliore”.

Parlando delle sue caratteristiche, Testa spiega: “Sono un giocatore che fa della corsa una delle sue qualità principali. Cerco sempre di mettere intensità e sacrificio al servizio della squadra. Sarò sempre a completa disposizione del mister, pronto a interpretare al meglio qualsiasi ruolo o compito mi verrà affidato”. “Per me sarà la prima esperienza tra i professionisti – aggiunge – e rappresenta un’opportunità importante. Darò il massimo ogni giorno, cercando di aiutare la squadra e di crescere anche a livello personale. Voglio farmi trovare pronto ogni volta che verrò chiamato in causa”.

Il giovane esterno conclude parlando del prossimo girone B: “Sappiamo che ci aspetta un girone molto impegnativo, con tante squadre di valore. Dovremo lavorare tutti insieme con umiltà e determinazione per raggiungere il nostro primo obiettivo, che è la salvezza. Una volta conquistata quella, proveremo a toglierci qualche soddisfazione in più e a lottare anche per un posto nei playoff”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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