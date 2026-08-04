Aurora Catering nuovo Sleeve Sponsor

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare che, per la stagione 2026-2027, Aurora Catering sarà Sleeve Jersey Sponsor.

La partnership con Aurora Catering, azienda leader a livello nazionale nel settore del catering e del banqueting, non rappresenta certo una novità per il Sodalizio Nerazzurro: la prossima stagione, infatti, sarà la decima consecutiva che vedrà la preziosa realtà costruita dalla famiglia Campanale al fianco del Club. Un decennale celebrato in grande stile con la ‘griffe’ sulle maglie da gioco ufficiali; un rapporto che si è consolidato nel tempo e che ha trasformato Aurora Catering in un punto di riferimento del Pisa Sporting Club per ogni evento sportivo, mondano, o di rappresentanza.

Il posizionamento del logo di Aurora Catering sulla manica delle maglie ufficiali del Pisa Sporting Club rappresenta, dunque, il suggello di una partnership che arriva da lontano ma si proietta già nella condivisione di un futuro sempre più ambizioso.

Aurora Catering debutterà ufficialmente sulle maglie Nerazzurre, in qualità di Sleeve Jersey Sponsor, in occasione della gara di Coppa Italia che vedrà il Pisa affrontare alla Cetilar Arena l’Empoli nel match in programma lunedì 17 agosto (ore 18.00)

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