Il Pisa Sporting Club si prepara a viaggiare verso Mantova.

Domenica allo Stadio “Martelli” (ore 17.15) i Nerazzurri affronteranno l’ultimo impegno prima della lunga sosta per gli impegni internazionali. Una sfida che il Tecnico Paolo Bianco ha così introdotto incontrando questa mattina la stampa nella Sala “Passaponti” della Cetilar Arena: “Affrontiamo una squadra difficile, che sta bene e che è migliorata tanto; sarà un ostacolo duro ma è quello giusto per noi in questo momento perché più affronti una squadra forte, più c’è occasione di far bene. Noi non siamo ancora una squadra consapevole dei propri mezzi, ma è normale in questo momento per il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo sempre rimanere nella partita, anche nelle difficoltà. Le scelte? Io schiero i giocatori migliori in base alla partita che devo fare“

La versione integrale della conferenza stampa odierna è disponibile sul canale Pisa Sporting Club presente sulla piattaforma YouTube. Non perdetevi i contenuti speciali sui Social ufficiali della Società, presenti sulle piattaforme Facebook (Pisa Sporting Club), X (@PisaSC) e Instagram (pisasportingclub), TikTok (pisasportingclub) e Twitch (PisaSportingClub)

<p>The post Conferenza Stampa: Paolo Bianco first appeared on Pisa Sporting Club.</p>