Arezzo, mattinata di lavoro allo stadio: il gruppo prepara la sfida al Südtirol

AREZZO – Seduta mattutina allo stadio Città di Arezzo per il gruppo amaranto, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida di domenica contro il Südtirol. La sessione si è aperta con una fase di attivazione, seguita da una serie di esercizi coordinativi e di rapidità utili a dare ritmo e brillantezza alla manovra. A seguire, spazio al lavoro tattico, con indicazioni mirate dello staff su principi di pressione, occupazione degli spazi e sviluppo dell’azione. Chiusura con una partitella a campo ridotto, utile a consolidare quanto provato e a mantenere intensità e competitività.

Focus pre‑match – Arezzo vs Südtirol

Il confronto di domenica rappresenta la prima sfida in assoluto tra le due squadre in Serie BKT . I precedenti ufficiali risalgono alla Serie C, con quattro incroci tutti favorevoli agli altoatesini (punteggio complessivo 12‑4) .

Dati chiave sull’Arezzo

Tutti i sei punti conquistati finora dagli amaranto sono arrivati in trasferta, nei successi contro Avellino (2‑1) ed Empoli (1‑0). La squadra è tra quelle che mostrano meno dominio nel possesso: solo 20 sequenze da almeno 10 passaggi, penultimo dato del campionato. Tra i portieri sempre impiegati, Nunziante registra una percentuale di parate del 55%, terzo dato più basso del torneo .

Dati chiave sul Südtirol

Gli altoatesini sono la miglior difesa del campionato: solo 2 gol subiti nelle prime quattro giornate . Nelle ultime tre stagioni, il Südtirol ha vinto solo 2 delle 17 gare contro squadre provenienti dalla Serie C, entrambe però giocate al Druso . In trasferta, non ottiene un successo contro una neopromossa dalla Serie C dal 26 agosto 2023 (2‑0 alla Feralpisalò).

Stato di forma

Arezzo: VPPV, con l’ultimo successo arrivato a Empoli.

Südtirol: NVNV, imbattuto e terza forza del campionato con 8 punti.

Allenatori

Cristian Bucchi: 117 gare in Serie BKT, media 1.49 punti.

Davide Possanzini: 60 gare, media 1.10 punti, ma con Südtirol viaggia a 2.00 punti a partita .

Il programma

La squadra tornerà in campo domani, sabato 19 settembre, per la rifinitura a porte chiuse.