Academy, la Primavera ospita lo Spezia

Si avvicina un weekend molto interessante per il settore giovanile del Pisa Sporting Club.
La squadra Primavera si prepara ad ospitare al “Pagni” lo Spezia mentre Under 16 e Under 15 sfideranno in trasferta la Sampdoria; impegno in trasferta anche per gli Under 17 che affronteranno il Torino. Ecco il programma definitivo:
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Spezia (sabato, ore 15.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Torino-Pisa (domenica, ore 11.00)
Comunale “Robaldo”, Torino
Campionato UNDER 16
Sampdoria-Pisa (domenica, ore 15.00)
Campo “Garrone”, via Marconi, Bogliasco
Campionato UNDER 15
Sampdoria-Pisa (domenica, ore 12.30)
Campo “Garrone”, via Marconi, Bogliasco
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