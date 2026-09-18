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Academy, la Primavera ospita lo Spezia

Si avvicina un weekend molto interessante per il settore giovanile del Pisa Sporting Club.

La squadra Primavera si prepara ad ospitare al “Pagni” lo Spezia mentre Under 16 e Under 15 sfideranno in trasferta la Sampdoria; impegno in trasferta anche per gli Under 17 che affronteranno il Torino. Ecco il programma definitivo:

Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Spezia (sabato, ore 15.00)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 17
Torino-Pisa (domenica, ore 11.00)
Comunale “Robaldo”, Torino

Campionato UNDER 16
Sampdoria-Pisa (domenica, ore 15.00)
Campo “Garrone”, via Marconi, Bogliasco

Campionato UNDER 15
Sampdoria-Pisa (domenica, ore 12.30)
Campo “Garrone”, via Marconi, Bogliasco

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