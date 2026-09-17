Aurora Catering e Pisa SC, una partnership ultradecennale!

Aurora Catering e Pisa Sporting Club hanno celebrato oggi il rinnovo di una partnership decennale.

Nella nuova, bellissima, sede operativa di Cascina Antonio Campanale, General Manager di Aurora Catering, ha infatti ospitato il Presidente Giuseppe Corrado e il calciatore Arturo Calabresi, in rappresentanza della Prima Squadra, per un evento davvero speciale.

Aurora Catering, partner storico del Pisa Sporting Club, è da quest’anno anche Sleeve Jersey Sponsor; un passo in avanti davvero importante per una azienda leader a livello nazionale nel settore del catering e del banqueting. “Vedere il nostro brand sulla maglia del Pisa ci ha emozionato – ha raccontato Antonio Campanale -. Si tratta di un percorso iniziato 15 anni fa e cresciuto nel tempo, specialmente dopo l’avvento della famiglia Corrado. Per noi il Pisa è sempre stato un esempio da seguire, e per noi è stato bello crescere a fianco della Società nerazzurra“.

“Con Aurora Catering abbiamo fatto tante cose – ha ribadito il Presidente Giuseppe Corrado – e per questo oggi mi sento particolarmente orgoglioso e soddisfatto, quasi emozionato; perché parliamo di una realtà imprenditoriale cresciuta insieme a noi. Ho sempre detto che il Pisa SC vuole essere un media importante per i propri partners e Aurora Catering è un esempio virtuoso di chi ha visto in noi la possibilità di migliorare e crescere; Antonio Campanale ha dimostrato di saper valutare le cose come imprenditore e questo è sicuramente un merito“.

Non è mancato poi il saluto del Sindaco di Cascina Michelangelo Betti che ha ribadito il forte legame tra il Comune da lui rappresentato e i colori nerazzurri del Pisa SC rappresentati da Arturo Calabresi che ha ricordato come Aurora Catering rappresenti un punto di riferimento nel proprio settore anche per tutti i tesserati della Società.

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