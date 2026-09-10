Il classe 2001, fresco di rinnovo fino al 2028, ha parlato anche della prossima sfida con il Grosseto

“Sono molto contento del rinnovo e di poter proseguire la mia avventura qui. Sono qui dal 2023 e ho rinnovato fino al 2028 con piacere, proprio perché è un posto che ormai sento mio, mi sento a casa”. Queste le dichiarazioni di Francesco Proietto, centrocampista della Pianese, all’indomani dell’ufficialità della sua permanenza a Piancastagnaio.

Sul nuovo ruolo di capitano, ricoperto a partire da questa stagione, il classe 2001 ha detto: “Sono onorato della fiducia che la società ha riposto in me dandomi questo ruolo. È un incarico importante che ho accolto con grande piacere. Le responsabilità fanno parte del calcio, soprattutto di questo ruolo. Adesso sta a noi continuare. La testa, per quanto ci riguarda, è già sulla prossima sfida, quella casalinga con il Grosseto. Cerchiamo la prima vittoria del campionato e daremo tutto per regalare una gioia anche ai nostri tifosi”.

“Mi aspetto una reazione da parte della squadra, soprattutto a livello caratteriale ed emotivo – ha aggiunto capitan Proietto –. Dobbiamo portare in campo entusiasmo e spensieratezza, ma con la consapevolezza che è una partita importante e che ci può dire molto sul nostro avvio di stagione. Ho visto bene la squadra. Dobbiamo solo resettare quello che è successo in queste prime tre giornate: ci sono cose fatte bene da cui dobbiamo ripartire e altre che abbiamo analizzato e che dobbiamo migliorare”. “Dobbiamo reagire alla sconfitta di Guidonia e dare tutto quello che possiamo, come abbiamo sempre fatto in queste partite, migliorando gli aspetti negativi emersi in questi ultimi match” ha concluso il giocatore amiatino.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Francesco Proietto: “La Pianese è casa mia. Voglio regalare la prima gioia da capitano ai nostri tifosi” proviene da U.S. Pianese.