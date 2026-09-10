Pianese-Grosseto, nuove disposizioni per l’acquisto dei biglietti

I sostenitori bianconeri residenti nella provincia di Grosseto potranno acquistare i tagliandi presso la sede
L’US Pianese comunica che i sostenitori della Pianese residenti nella provincia di Grosseto potranno acquistare i biglietti nei settori riservati ai tifosi locali esclusivamente presso la sede della società. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 12:30 del giorno della partita, sabato 12 settembre.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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