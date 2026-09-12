Il post partita di Pianese-Grosseto, Zanchetta: “Parola d’ordine: credere nel processo”

Il tecnico bianconero: “I ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Dopo partite così sono sicuro che arriveranno le vittorie”

“Dobbiamo continuare a credere nel processo. Perché sono sicuro che, dopo partite così, arriveranno anche le vittorie”. Così mister Zanchetta che, dopo lo 0-0 maturato in casa con il Grosseto al termine di una grande prestazione, vuole guardare il bicchiere mezzo pieno. “I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, sotto tutti i punti di vista – ha spiegato l’allenatore –, a parte qualcosa in fase di finalizzazione, che chiaramente è quella che ci lascia il rammarico più grande. Abbiamo creato tante situazioni e non essere riusciti a fare gol ci lascia veramente con l’amaro in bocca. Però i ragazzi sono sulla via giusta già da qualche settimana e continuano a migliorare. Oggi hanno messo grande intensità, hanno lasciato veramente poco spazio agli avversari, che hanno qualità e nelle altre partite avevano dimostrato di creare tanto. Quindi io devo solo fare grandi complimenti ai miei ragazzi e continuare a sostenerli, perché c’è grande fiducia in loro. Sono sempre più convinto che questa situazione la faremo girare”.

“Che partite così non si vincano un po’ mi sorprende. Però faccio calcio da 40 anni e so come funzionano le cose, so che ci sono i momenti – ha spiegato il tecnico –. Oggi, in tutte le situazioni che abbiamo creato, siamo andati vicinissimi al gol. È lampante che questo momento c’è e bisogna continuare a soffrire. Ma so di avere una squadra che sa soffrire e quindi penso che ne usciremo presto, se continuiamo così”.

“Lavoriamo per migliorare tante cose. Finalizzare è sicuramente una di quelle ma io vedo i ragazzi in allenamento e so quanto lavorano. Purtroppo in questo momento stanno soffrendo da quel punto di vista, ma sono stracontento dei miei attaccanti, perché ce la mettono tutta, lavorano per la squadra e sono convinto che qualcosa debba tornare loro indietro” ha concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Pianese-Grosseto, Zanchetta: “Parola d’ordine: credere nel processo” proviene da U.S. Pianese.