Primavera 2. Frosinone-Pisa 2-3

FROSINONE. Amato, Bosi (66′ Anzidei), Colafrancesco (86′ NDao), Esposito, Reali, Grande, Mirenzi, Marchetti (70′ Valente), Carpentieri, Menghini, Castroreali (66′ Polinari). A disposizione. Monaldi, Serour, Casagrande, Danieli, Castellani, Silvestri, Taddei, Giurdanella. Allenatore Guberti.
PISA. Paolini, Ietro, Minisini (65′ Serafini), Bendinelli, Miglianti, Landucci (78′ Haidara), Lucarelli (55′ Menicucci), Saviozzi, Ghizzani (65′ Masini), Ribechini (55′ Mainardi), Paoletti. A disposizione. Sebastiano, Carbone, Neri, Lenzoni, Bertacca, Bernardini, Mocanu. Allenatore Veloso.
Arbitro. Matteo Della Porta di Benevento. Assistenti. Neroni-Falati.
Reti. 6′ Ghizzani, 52′ Ghizzani, 60′ Ghizzani, 70′ Marchetti, 93′ Carpentieri.
Note. Ammonito Bosi.
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