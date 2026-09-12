La Pianese ci prova fino alla fine ma il Grosseto resiste: al Comunale finisce 0-0

Le zebrette disputano una gran partita e creano una gran mole di gioco ma non trovano la zampata vincente

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Ercolani, Masetti, Chesti; Vigiani (27’ st. Colombo), Tirelli (18’ st. Di Cosmo), Bertini, Proietto, Martey; Bellini (37’ st. Fabrizi), Ianesi (37’ st. Peli). A disposizione: Pezzolato, Zambuto, Casalino, Negri, Gorelli, Xhani, Morelli, Pintus, Corti. Allenatore: Zanchetta.

GROSSETO (4-2-3-1): Marcu; Pitti, Brenna, Ampollini, Mannelli (41’ st. Montini); Damiani, Andreoli; Fiorini (33’ st. Gaddini), Sabattini, Fabri (27’ st. Fantacci); Gori (41’ st. Mastroianni). A disposizione: Cabella, Menicucci, Fiorani, Lorenzini, Gonnelli, Alfani, Ciraudo, Tosi, Brancato, Lorenzelli, Della Mora. Allenatore: Indiani.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Rastelli di Ostia Lido – Starnini di Viterbo; IV ufficiale: Cataldo Zito di Rossano; FVS: Gianmarco Macripò di Siena)

AMMONITI: Bellini, Fabri, Damiani.

NOTE: Spettatori: 810 + 303 quota abbonamenti. Totale: 1.113. Incasso: € 12.123. Recupero: 2’, 3’. Angoli: 9-3.

Ci ha provato in tutti i modi la Pianese a sfondare, ma la diga del Grosseto regge e il risultato è lo 0-0 finale. Le zebrette approcciano bene la gara sin dalle prime battute, creando una gran mole di gioco, ma senza mai riuscire a trovare la giocata giusta per sbloccare la sfida. Per mister Zanchetta e i suoi ragazzi, che escono ancora imbattuti dal Comunale di Piancastagnaio, rimane la consapevolezza di aver disputato una gran partita. Adesso, messo in cascina il secondo punto della stagione, la squadra avrà pochissimo tempo per prepararsi alla prossima sfida: l’appuntamento è per mercoledì prossimo, 16 settembre, al Vanni Sanna di Sassari, per la sfida con la Torres, in programma alle 18:30.

La Pianese prova a partire col piede sull’acceleratore e prova da subito a fare la partita. Al 4’ il primo tiro nello specchio: Ianesi rientra da sinistra sul destro e calcia benissimo. Marcu respinge in tuffo. Ancora il numero 10 bianconero ci riprova un giro di orologio più tardi, ma la sfera va a lato. Le zebrette continuano a spingere e creano un’occasione importantissima al 13’, con Martey che recupera palla in zona pericolosa e mette bomber Bellini a tu per tu con l’estremo difensore biancorosso che, al momento del tiro, compie un autentico miracolo e salva lo 0-0. La Pianese ci riprova ancora al 21’, con Ianesi che scatta bene sulla sinistra e serve al centro Proietto che, arrivando in corsa, è costretto a calciare di prima, ma il pallone non centra lo specchio della porta. Al 24’ è la volta di Marco Bertini, che ci prova su calcio di punizione, ma il tiro è alto. Il Grosseto tenta di replicare al 28’ con Fabri, che scatta e prova a servire al centro gli attaccanti biancorossi, ma Astaldi prima e Masetti poi sono bravissimi ad allontanare la minaccia. Ancora la Pianese all’assalto: prima con Ianesi, che si incunea in area e calcia col mancino, trovando la respinta del portiere, poi con Proietto che, dopo la gran galoppata di Bertini, riceve da Tirelli al limite dell’area e calcia, ma la palla è larga. La squadra pianese la insacca anche al 43’ con Bellini, che si avventa sulla respinta del portiere, conseguente al tiro di Ianesi, ma il guardalinee alza la bandierina per l’offside dell’attaccante. Il Grifone prova a far male a sua volta quando siamo ormai al 45’, ma Fiorini spara alto.

Scende col piglio giusto anche nella ripresa la squadra di mister Zanchetta, che continua a spingere. La formazione biancorossa cerca di far male ai padroni di casa con Fabri, ma l’arbitro sanziona il tocco di mano di quest’ultimo e rende vana la gran parata di Astaldi. Ancora grossetani pericolosi, stavolta su corner, con Fiorini che allunga il piede e trova lo specchio della porta, ma l’estremo difensore bianconero si supera ancora una volta e nega il gol agli avversari. I padroni di casa non si lasciano intimorire e continuano a premere, stavolta insistendo dalla bandierina, ma l’azione giusta non arriva. Dopo il tiro di Proietto, al 70’, è ancora Ianesi a provarci, dopo aver ricevuto la bella sponda di Ercolani, entrato in area per un calcio d’angolo, ma la difesa respinge. Neanche quattro giri di orologio più tardi è il neoentrato Colombo a tentare la conclusione, ma il portiere ospite fa buona guardia sul primo palo. Il centrocampista arriva di nuovo al tiro al 75’, ben imbeccato da Bellini, ma Marcu respinge ancora ed è poi bravissimo sul tiro, arrivato dopo il rimpallo, di Proietto. All’80’ arriva un altro tentativo, stavolta di Bertini, che da posizione defilata calcia una punizione verso la porta, ma la sfera non entra. Le zebrette non smettono di crederci e ancora a 3’ dal triplice fischio riescono a servire bene Fabrizi in area di rigore che rientra sul destro e calcia senza però trovare lo specchio della porta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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