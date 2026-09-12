PONTEDERA-PRO PATRIA 2-3, TABELLINO E CRONACA

PONTEDERA-PRO PATRIA 2-3

PONTEDERA: Gattuso, Bechini (69’ Tesser), Garcia, Berrugi (76’ Del Piero T.), Del Piero L. (60’ Mori), Mendes, Galeiras (76’ Pignataro), Ferrandino, Ibarbo (80’ Sanyang), Vasconcelos, Pinto. A disp. Mhilli, Di Gregorio, Wagner, Zagarese. All.: Giuseppe Mascara.

PRO PATRIA: Maddalon, Gentile, Benedetti, Nanni (74’ Maistrello), Gianola (56’ Aliata), Barranco, Forchignone (56’ Morrone), Cannistra, Rossi (56’ bianchini), Arpino, Allasufi (56’ Baraye). A disp. Gnonto, Siega, Mapelli, Boinaidi. All. Mauro Zironelli.

ARBITRO: Nazzicone di Ferrara (Nkenkeu Teulem di Parma e Luca Angelini di Rimini).

RETI: 11’ Galeiras, 83’ Benedetti, 85’ Maistrello, 90’ Sanyang , 90+4’ Baraye.

NOTE: espulso Pignataro al 77′, ammoniti Vasconcelos, Mendes, espulsi all’88’ Mascara (All. PON) e Quintieri (Dir. Sportivo PON)

Il Pontedera viene sconfitto 3-2 dalla Pro Patria al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, decisa soltanto nei minuti di recupero. Primo tempo equilibrato al Mannucci, con poche occasioni da entrambe le parti. I granata riescono però a sbloccare il risultato all’11’: Galeiras approfitta di un errore di Rossi e, al termine di una ripartenza, supera Maddalon per la rete dell’1-0. Il Pontedera va quindi all’intervallo avanti di una rete. Nella ripresa la Pro Patria aumenta la pressione. Al 77′ il Pontedera rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Pignataro. All’83’ arriva il pareggio della formazione ospite: Benedetti calcia una punizione dal limite con il mancino e non lascia scampo a Gattuso. Palla al centro e la Pro Patria trova il raddoppio con Maistrello su calcio di rigore. Ma il Pontedera non molla e al 90′ agguanta il 2-2 grazie al colpo di testa di Sanyang. Al 4′ di recupero arriva il gol vittoria degli ospiti, realizzato da Baraye, ancora una volta di testa.

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