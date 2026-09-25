La Pianese sfida il Livorno al Picchi, Zanchetta: “Necessario alzare il livello, ripartiamo dal secondo tempo con la Samb”

Le zebrette affronteranno la squadra amaranto domani alle 17:30 all’Ardenza

Secondo derby toscano della stagione in vista per la Pianese che domani, sabato 26 settembre, affronterà il Livorno in trasferta. Per il settimo turno del campionato di Serie C Sky Wifi, infatti, le zebrette saranno di scena all’Armando Picchi, con il calcio d’inizio in programma alle 17:30. Gli ultimi precedenti sorridono agli amiatini, che lo scorso anno hanno conquistato sei punti tra andata e ritorno, vincendo entrambe le sfide per 2-1. In generale, il Livorno non ha mai battuto la Pianese in una partita ufficiale. In questa stagione, tuttavia, gli amaranto sono partiti bene, collezionando già 11 punti in campionato e quattro vittorie all’Ardenza tra campionato e Coppa.

A dirigere il match sarà il signor Simone Gavini di Aprilia, assistito da Alessandro Ceci di Frosinone e Alfonso Rocco Rosania di Finale Emilia. Il IV ufficiale designato è Mattia Nigro di Prato, mentre l’operatore FVS sarà Filippo Balducci di Empoli.

“Dobbiamo ripartire dal secondo tempo della partita fatta con la Sambenedettese”. Ne è convinto mister Zanchetta, allenatore della Pianese, che ha presentato la sfida di domani. “Dopo un primo tempo che non mi era piaciuto e che non è piaciuto neanche ai ragazzi, la squadra ha avuto un’ottima reazione – ha spiegato il tecnico –. Non avevamo fatto una brutta partita, ma dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’iniziativa siamo stati un po’ troppo timorosi. Questo è un aspetto che non deve ripetersi, perché non serve a niente e non è funzionale al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Dobbiamo ripartire dal carattere e dall’intensità messi in campo per recuperare il risultato nel momento di difficoltà. Ci sono tanti aspetti positivi sui quali dobbiamo poggiarci per affrontare questa difficile trasferta”.

“La priorità è lavorare più sull’aspetto mentale che su quello tecnico-tattico. I ragazzi hanno sempre interpretato bene le partite dal punto di vista tecnico-tattico e hanno sempre lavorato molto bene e con attenzione – ha aggiunto il mister –. Quello su cui dobbiamo lavorare è che ognuno di noi, a livello individuale, deve alzare il livello: quello di attenzione e quello di lettura. Come ho detto anche a fine partita, non ci possiamo permettere di, passatemi il termine, regalare certe situazioni. Siamo consapevoli che l’obiettivo è difficile ma sicuramente raggiungibile, quindi dobbiamo essere più determinati in alcune circostanze che in questo periodo ci hanno messo un po’ in difficoltà”. “Nella preparazione sappiamo che a Livorno dovremo avere un grande livello di attenzione e saper soffrire, per la qualità della squadra, per l’ambiente e per l’organizzazione che hanno”, ha concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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