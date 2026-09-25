PAOLO GIOVANNINI È IL NUOVO RESPONSABILE DELL’AREA SPORTIVA

L’US Città di Pontedera comunica la risoluzione consensuale del contratto con Simone Quintieri, che conclude pertanto il proprio incarico di direttore sportivo.
La Società ringrazia Quintieri per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Contestualmente, l’US Città di Pontedera è lieta di annunciare il ritorno di Paolo Giovannini, che assume l’incarico di responsabile dell’area sportiva.
Una figura di grande esperienza e profonda conoscenza del calcio italiano, che torna a far parte della famiglia granata dopo il lungo percorso vissuto a Pontedera dal 2012 al 2022.
Durante il precedente decennio in granata, Giovannini ha contribuito in maniera significativa alla costruzione di un ciclo caratterizzato da continuità, valorizzazione dei giovani e importanti risultati sportivi, diventando una figura centrale nella storia recente del Club.
La Società rivolge a Paolo un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza in granata.
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