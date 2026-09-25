“GOAL! TOUR”, è già sold-out!

Grande successo per “GOAL! TOUR”.

E’ già sold-out l’iniziativa realizzata dal Pisa Sporting Club in collaborazione con il Festival “GOAL!” e con l’Associazione Cento-Pisa1909 Football Museum, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre alla Cetilar Arena.

Il portale di accreditamento è stato letteralmente preso d’assalto, e i posti disponibili per questo speciale Tour nel dietro le quinte della rinnovata Cetilar Arena sono andati esauriti in pochissime ore. Entro lunedì prossimo, 28 settembre 2026, tutti i partecipanti riceveranno le informazioni principali per poter prendere parte all’evento.

Vi aspettiamo alla Cetilar Arena!

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