Test Internazionale con l’AS Monaco

Amichevole di prestigio per il Pisa Sporting Club che, sabato 3 ottobre, sarà ospite dell’AS Monaco, attuale capolista della Ligue 1.
I nerazzurri di Paolo Bianco scenderanno in campo al Centre de Performance (nella foto), il Centro sportivo della Società Monegasca, per un test congiunto fissato ad una settimana dalla ripresa dei campionati dopo la prima, lunga, sosta della stagione.
La gara, che avrà inizio alle ore 11.00, si disputerà a porte chiuse; sui nostri canali ufficiali potrete trovare comunque un ampio reportage su questo importante appuntamento internazionale che vedrà protagonista la squadra guidata da Paolo Bianco.
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