COSPE Main Sponsor dei Nerazzurri

Nuovo Main Sponsor sulle maglie Nerazzurre.

Il Pisa Sporting Club giocherà le prossime due gare di campionato contro Chievo Verona (domenica 9 febbraio, ore 15.00) ed Empoli (domenica 16 febbraio, ore 21.00) con il prestigioso logo COSPE impresso sulle proprie maglie.

COSPE è un’azienda specializzata nel settore delle costruzioni che, da oltre 10 anni, mette a disposizione di aziende e clienti privati le proprie competenze per realizzare progetti immobiliari su tutto il territorio italiano. Dalla posa della prima pietra all’ultima rifinitura, COSPE costruisce ex novo e ristruttura ogni tipo di edificio commerciale, industriale e civile, offrendo anche il servizio di manutenzione. Lo staff tecnico di COSPE è costituito da professionisti qualificati per seguire ogni fase del cantiere, dalla progettazione, alla direzione lavori fino alla selezione dei fornitori per materiali e attrezzature. Il personale viene costantemente aggiornato, perché lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

