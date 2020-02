“L’AZ Picerno in classe”, Società e calciatori incontrano gli alunni della Scuola Media del Comprensivo

Dopo il primo appuntamento del 14 gennaio scorso, si è tenuto questa mattina il secondo appuntamento con il progetto “L’AZ Picerno in classe”, che prevede una serie di incontri all’Istituto Comprensivo di Picerno, sia per momenti di condivisione con i calciatori della squadra rossoblù che incontrano gli alunni, e sia -come in questa seconda occasione- per invitare gli stessi alunni allo stadio, con un biglietto offerto dalla Società, e per consegnare l’album Panini 2019-2020 per la raccolta delle figurine. Questa mattina la visita agli alunni della Scuola Media, con il direttore gestionale Vincenzo Greco, il responsabile dell’ufficio stampa e marketing, Claudio Buono, il fotografo ufficiale, Rocco Capece, e i calciatori Emmanuele Esposito, Filippo Lorenzini, Giacomo Cecconi, Lorenzo Melli, Emanuele Santaniello, Walter Guerra e Giusto Priola. Insieme a loro, anche il dirigente scolastico, prof. Vincenzo Vasti, che ha ricevuto l’invito per la partita contro la Vibonese.

Accolti festosamente, i calciatori hanno risposto anche alle domande dei piccoli, hanno firmato autografi sui diari e sui quaderni. Per questo secondo appuntamento, la Società ha inteso donare agli alunni della scuola media, i biglietti d’ingresso per la partita tra Picerno e Vibonese, in programma domenica 9 febbraio “Viviani”. Gli alunni, circa 150, saranno quindi ospiti dell’AZ Picerno nell’importante partita di domenica. Durante l’iniziativa, i calciatori si sono anche seduti tra i banchi dialogando con i bambini e svelando loro anche alcuni particolari sugli allenamenti e sulle partite.

“Come Società – ha sottolineato il direttore generale e amministratore Enzo Mitro – intendiamo il calcio anche come scopo educativo per i più piccoli. Per questo pensiamo anche agli alunni ed alla loro crescita, e non a caso nel nostro settore giovanile abbiamo coinvolto tanti giovanissimi del posto. Saremo lieti di ospitare gli alunni del Comprensivo di Picerno domenica al Viviani per questa importante partita contro la Vibonese. Sono sicuro che anche i più giovani tifosi possono trasmettere una carica importante ai calciatori. Il loro sorriso per tutti noi è una vera e propria iniezione di fiducia”.

Per l’occasione, la Società, a seguito di una iniziativa ideata dalla Lega Pro, ha donato a tutti gli alunni delle classi elementari e medie, l’album delle figurine Panini. Il progetto continuerà nelle prossime settimane con altre iniziative. La gallery fotografica completa, a cura di Rocco Capece, è consultabile sulla Pagina Facebook “AZ Picerno”.

Fonte: AZ Picerno