Giudice Sportivo: resta ‘out’ solo Danilo Soddimo

Il Giudice Sportivo avvocato Emilio Battaglia ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno del campionato di Serie B. Nessuna sanzione per il Pisa Sporting Club: resta fuori per squalifica soltanto Danilo Soddimo che contro il Perugia sconterà l’ultimo dei 3 turni di squalifica.

Nel Perugia, prossimo avversario, dei nerazzurri, mancherà invece per squalifica l’attaccante Iemmello.

Nella lista dei nerazzurri attualmente in diffida troviamo Nicholas Siega, Marco Pinato e Francesco Lisi.