Rinvio gare del 29 Febbraio e 1° Marzo.

Il Dipartimento Interregionale, in esecuzione dell’ordinanza del Ministero della Salute, adottata d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, per contrastare la diffusione del COVID-19, ha disposto il rinvio di tutte le gare dei Gironi A, B, C e D in programma domenica 1 Marzo, comprese quelle Juniores del 29 Febbraio (Gironi A, B, C, D e E).Pertanto le seguenti gare della AC Prato sono rinviate a data da destinarsi:CAMPIONATO SERIE D: AC Prato vs Borgosesia CalcioCAMPIONATO NAZIONALE JUNIORRS: Alfonsine Calcio vs AC Prato