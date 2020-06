La Serie B ha deciso. Si riparte il 17 giugno con il recupero del match Ascoli-Cremonese e poi dal weekend successivo una lunga corsa estiva verso la conclusione di un campionato più che mai incerto ed avvincente.

Una ripresa da sempre auspicata dal Presidente Giuseppe Corrado che ha ribadito la posizione della società nerazzurra sulle colonne dei principali quotidiani nazionali e all’interno di una speciale trasmissione andata in onda sulla pagina facebook ufficiale del portale gianlucadimarzio.com: “La decisione sui calendari presa all’unanimità dalla Assemblea della Lega B è stata la normale conseguenza di una proposta coerente che si basava su tre obiettivi da rispettare: recupero della gara mancante prima della ripresa del campionato, concentrazione delle gare di ogni giornata in una unica giorno per evitare disparità di tempi di recupero e diluizione delle tre gare infrasettimanali. In una situazione emergenziale come quella che ci accingiamo ad affrontare non si potevano e dovevano mettere altri vincoli. La situazione sara uguale per tutti e ogni squadra dovrà affrontare gli stessi problemi. L’importante è ritornare a giocare e far finire il campionato, secondo le regole con cui è iniziato, senza ricorrere a correttivi e piani alternativi che andrebbero ad inficiare la regolarità del risultato finale“.

E’ chiaro che quanto accaduto ha lasciato il segno: “Continueremo a registrare ripercussioni importanti sui ricavi, è inevitabile, considerate le partite a porte chiuse. Il prossimo impegno di Gravina è quello di riportare la gente allo stadio almeno nella seconda parte di questa ripresa dei campionati: se aprono i cinema il 15 giugno, perché non riaprire gli stadi, dove si sta all’aperto, magari favorendo gli abbonati. Riforme? Prima di parlarne bisogna far capire che abbiamo bisogno di tutele“

L’articolo La Serie B riparte il 17 giugno: il pensiero del Presidente proviene da Ac Pisa 1909.