Giuseppe Rossi diventerà padre a novembre

La notizia del giocatore, ex Fiorentina e Nazionale, arriva dal suo profilo ufficiale Twitter dove ha annunciato il lieto evento per il prossimo mese di novembre.

Cant believe that we’re having BABY!!!! What a blessing! We can’t wait to meet you in November. ❤️❤️❤️❤️ #babyrossi pic.twitter.com/r06ktNTXut

— GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) June 5, 2020