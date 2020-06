Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club atteso domani dal confronto esterno con la Salernitana (Stadio Arechi, ore 18.00).

Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto svolgere al gruppo una serie di esercitazioni atletiche prima di passare al lavoro tattico sul campo con simulazioni di gioco e partitelle: prima del ‘rompete le righe’ tradizionale sessione di tiri in porta e calci piazzati.

Nel pomeriggio la squadra si è messa in viaggio per raggiungere il ritiro in terra campana.

Questo l’elenco dei convocati: Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Vladan Dekic, Michael Fabbro, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Francesco Lisi, Michele Marconi, Gaetano Masucci, Andrea Meroni, Mattia Minesso, Simone Perilli, Marco Pinato, Eros Pisano, Marco Pompetti, Nicholas Siega, Danilo Soddimo, Marco Varnier, Luca Vido

L’articolo Rifinitura all’Arena e partenza: i convocati per Salerno proviene da Ac Pisa 1909.