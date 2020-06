Nuovo Stadio a Firenze: la gita dei tifosi viola

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi l’iniziativa della tifoseria viola organizzata dai ragazzi della Curva Fiesole con ACCVC e ATF per manifestare – in modo civile, ma deciso – la propria posizione in merito al tema stadio. Una iniziativa che ha visto centinaia di partecipanti, nel segno dell’amore per la maglia della Fiorentina, e l’intervento di fronte al Franchi di un commosso Joe Barone.

Queste le parole del direttore generale gigliato: “La Fiorentina è la nostra squadra. E’ stato un momento triste della nostra vita quello che abbiamo appena passato. Vi vogliamo ringraziare e l’investimento che avete fatto nella vostra vita è che la Fiorentina è del popolo viola. Da parte di Rocco e di tutta la sua famiglia vi vogliamo ringraziare perché oggi avete dato un messaggio molto importante. E’ molto emozionante stare qui davanti a voi oggi. Il messaggio è chiaro da parte della Fiorentina. Se nel vostro stadio, la vostra casa qui, ci sarà la possibilità di fare degli interventi questo diventerà il nostro stadio. Se la legge non cambia, e qui non si possono fare dei lavori importanti ovviamente dobbiamo andare da un’altra parte e quindi a Campi. Io vi vorrei tanto ringraziare. E’ importante per noi e per tutti i dirigenti. Grazie di cuore!”.