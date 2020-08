Eros Pisano: “Ripartiremo sapendo di dover fare di più”

E’ stato un ritorno in nerazzurro quasi da favola per Eros Pisano: “Purtroppo nel calcio non sempre le favole finiscono come vorremmo però ci meritavamo l’accesso ai playoff, ci credevo e un po’ di amarezza rimane”.

Rimane però anche la certezza di aver disputato un’ottima stagione: “Senza dubbio, vorrà dire che la squadra sarà ancora più affamata il prossimo anno avendo acquisito conoscenza della propria forza. Si ripartirà sapendo comunque di dover dare ancora qualcosa in più: gli avversari ci rispetteranno ma sarà tutto più difficile e dovremo farci trovare pronti”.

