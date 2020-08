Roberto Convitto è un nuovo giocatore della Lucchese

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Roberto Convitto, attaccante classe ’96, proveniente dal Licata. Nell’ultima stagione per lui 10 reti in 25 presenze nel Girone I della Serie D. Dotato di ottima tecnica individuale e personalità, Convitto è schierabile in ogni ruolo del reparto offensivo e riesce ad adattarsi perfettamente a qualunque schema o modulo con grande dedizione al lavoro e costanza.

La società rossonera si è assicurata le prestazioni del talentuoso giocatore, con il quale è stato raggiunto un accordo biennale, con grande soddisfazione di dirigenza, staff tecnico e dell’entourage del calciatore.